Defender al fianco degli Oasis nel tour mondiale

Oasis e Defender, due icone della cultura britannica, si ritrovano insieme nella reunion della celebre band: in particolare il marchio di Land Rover sarà l’official automotive partner di Oasis Live ’25 e accompagnerà la band in tutte le 41 date dell'attesissimo tour, in 17 località in dieci paesi, dal debutto da Cardiff, in Galles, venerdì 4 luglio, fino alla chiusura a San Paolo, in Brasile, a novembre. Per l'occasione è stata appositamente commissionata un’opera di street art visibile presso 60 Shudehill, nel Northern Quarter di Manchester. L’imponente opera d’arte di 18,5 m x 11,4 m presenta la Defender OCTA Black, nuova versione del leggendario 4x4 ad alte prestazioni Defender, che sarà lanciata proprio venerdì 4.