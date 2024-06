Ecco la Grande Panda, primogenita di una nuova famiglia globale Fiat

Un design 'forte', squadrato, con paraurti imponenti, luci personalissime e un'aria 'inarrestabile'. E' il design della nuova Grande panda di cui Fiat ha appena svelato le prime immagini. Una vettura chiave nella strategia del brand, dal momento che rappresenta la primogenita della nuova famiglia ispirata alla Panda degli anni '80, un’auto compatta che risponde alle esigenze dei clienti di tutto il mondo.

Con il reveal della Grande Panda Fiat celebra i suoi 125 anni, inaugurando una nuova gamma globale pensata per le famiglie e per il contesto urbano contemporaneo e basata su una piattaforma multi-energy. Il nuovo modello arriverà prima in Europa, Medio Oriente e Africa e sarà disponibile nelle versioni elettrica e ibrida.

Disegnata in Italia presso il Centro Stile di Torino, la Fiat Grande Panda si distingue dalle altre vetture del segmento B per la sua compattezza, con una lunghezza di 3,99 metri - inferiore alla media del segmento di 4,06 metri - e caratterizzata da linee semplici e da una capienza ben organizzata grazie al suo volume compatto. Il nuovo modello trasporta fino a cinque persone mentre i suoi volumi trasmettono robustezza.

Come omaggio alla classica Panda 4x4, Fiat Grande Panda è dotata di lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere che riflettono l'ambiente circostante e animano la parte inferiore della fiancata. Inoltre, il montante "C" riproduce l'inconfondibile inclinazione del rapporto angolare rispetto al volume verticale della parte posteriore. Un ulteriore omaggio alla Panda originale è reso attraverso una lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali di Panda, elemento che aumenta al contempo il volume della vettura. Infine, per preservare il tema delle geometrie anni '80 abbinato a uno stile futuristico, i cerchi in lega da 17 pollici diamantati sono amplificati da un accattivante e stilizzato design a X.

La Grande Panda, primo modello della nuova famiglia, sarà seguita dal lancio di un nuovo veicolo, ogni anno, fino al 2027. La nuova serie di modelli è stata progettata per conquistare le strade di tutto il mondo e completare la gamma del brand. Il progetto innovativo del marchio consiste nel realizzare veicoli sulla stessa piattaforma globale multienergy STLA Smart Platform, disponibile in ogni regione del mondo, e che consente al brand di creare veicoli diversi rispondendo alle altrettanto diverse esigenze dei propri clienti.

Commentando il nuovo modello Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo globale di Stellantis, sottolinea come "il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, FIAT avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale".