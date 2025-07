Ferrari Amalfi rappresenta un nuovo capitolo nella storia delle Gran Turismo del Cavallino Rampante. Evoluzione concettuale della Roma, questa berlinetta 2+ con motore V8 biturbo centrale-anteriore ridefinisce i canoni del lusso sportivo. Linee scolpite, proporzioni equilibrate e dettagli raffinati incarnano una sportività elegante, moderna e al tempo stesso funzionale.

L’estetica della nuova Ferrari Amalfi nasce da una visione minimalista ma scolpita, dove il colore Verde Costiera esalta il dinamismo della carrozzeria. Il frontale si distingue per l’ampia presa d’aria e l’ala flottante integrata, mentre la coda compatta accoglie uno spoiler attivo capace di variare automaticamente configurazione in base alla dinamica di guida.

L’abitacolo adotta la configurazione a doppio cockpit con un nuovo volante fisico e l’iconico tasto di accensione. Il sistema HMI si sviluppa su tre display: un quadro strumenti da 15,6", uno schermo centrale da 10,25” e uno dedicato al passeggero. Tutti i comandi sono progettati per un’interazione intuitiva e immersiva.

Ferrari Amalfi, motore V8 biturbo da 640 CV

Al cuore della Ferrari Amalfi pulsa l’ultima evoluzione del V8 biturbo da 3.855 cm³ della famiglia F154. Con una potenza di 640 CV e 760 Nm di coppia, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge i 200 km/h in 9 secondi netti. Tecnologie racing come i collettori a lunghezza equalizzata, il sistema twin-scroll e il layout del silenziatore con valvola di bypass proporzionale garantiscono una risposta pronta e un sound Ferrari autentico.

Il cambio doppia frizione a 8 rapporti e il carter secco lavorano in sinergia con una gestione ottimizzata della coppia, garantendo fluidità nei passaggi marcia anche nel traffico urbano.

Interni hi-tech, comfort su misura e audio premium

L’abitacolo della Ferrari Amalfi esprime un linguaggio moderno e pulito. Plancia, tunnel e portiere si fondono in un unico disegno fluido, arricchito da materiali pregiati, inserti in alluminio e dettagli in fibra di carbonio. I sedili comfort opzionali offrono ventilazione, funzione massaggio con 10 sacche d’aria e cinque programmi selezionabili.

L’impianto audio Burmester da 14 speaker e 1.200 Watt trasforma ogni viaggio in un’esperienza sonora immersiva, mentre il sistema MyFerrari Connect consente la gestione da remoto tramite app.

Aerodinamica attiva e dinamica da riferimento

Sviluppata attraverso simulazioni CFD e test in galleria del vento, la Ferrari Amalfi integra soluzioni aerodinamiche d’avanguardia. Il diffusore posteriore, i generatori di vortici anteriori e le scarpette aerodinamiche migliorano l’efficienza globale. L’ala mobile posteriore, capace di lavorare in tre configurazioni (LD, MD, HD), genera fino a 110 kg di carico a 250 km/h, con un impatto minimo sulla resistenza aerodinamica.

La dinamica veicolo è coadiuvata dal brake-by-wire, dal sistema ABS Evo su tutti i fondi e dal Side Slip Control 6.1, che coordina i controlli dinamici con estrema precisione. Il nuovo EPS ottimizza la stima del grip, migliorando il comportamento anche su fondi a bassa aderenza.

La configurazione 2+ aumenta la praticità d’uso: i sedili posteriori possono essere utilizzati per i bambini o per aumentare la capacità di carico. Il sollevatore anteriore, attivabile fino a 35 km/h, agevola il superamento degli ostacoli urbani. Il pacchetto ADAS di ultima generazione include Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection e molto altro.

La Ferrari Amalfi rappresenta il connubio ideale tra eleganza dinamica, prestazioni elevate e usabilità quotidiana. Una sportiva autentica, raffinata nei dettagli, capace di offrire emozioni in ogni contesto.