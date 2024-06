La prima Ferrari Elettrica arriverà nel 2025 e sarà una supercar incredibile.

Stando alle recenti dichiarazioni di John Elkann, la prima Ferrari con alimentazione completamente elettrica avrà prestazioni eccezionali e si distinguerà dalle altre supercar a zero emissioni per il suo DNA, marcatamente sportivo.

Se Benedetto Vigna, CEO Ferrari, aveva annunciato importanti novità per il brand di Maranello e della sua avanzata tecnologica, le dichiarazioni di Elkann confermano che non manca poi tanto al debutto di una nuova hypercar del Cavallino Rampante.

Sarà esclusiva in tutto, anche nel prezzo, una vettura d’élite che, così come è avvenuto per l’hyper SUV, la Purosangue, si posizionerà in una fascia di mercato riservato a pochi e fortunati collezionisti.

Oltre il mezzo milione di euro, questo il posizionamento della nuova e futura Ferrari elettrica, un prezzo che secondo il Reuters Magazine, potrebbe addirittura superare i 600.000 euro.

Esclusiva in tutto, anche nella tecnologia, perché ancora una volta, l’esperienza maturata in Formula 1 sarà completamente riversata nella produzione in serie.

Come è accaduto per la 12Cilindri, anche il nome potrebbe essere “scontato”, la Ferrari Elettrica segnerà il debutto del famoso e prestigioso Marchio automobilistico italiano, nella completa elettrificazione.

Un passo, che a differenza di quanto sta accadendo per le altre case automobilistiche, non dovuto, non imposto, ma necessario.

La Ferrari Elettrica sarà la dimostrazione lampante che le auto elettriche possono essere emozionanti e veloci, ma che sono, almeno a oggi, un’alternativa valida alle classiche alimentazioni endotermiche.