Fiat Grande Panda benzina: debutta la versione turbo da 100 CV

08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
Fiat completa la famiglia della Grande Panda con l’arrivo della versione a benzina, disponibile accanto alle varianti ibride ed elettriche. Il nuovo modello introduce un motore turbo tre cilindri da 1.2 litri capace di erogare 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. La tecnologia Start&Stop di serie contribuisce a ridurre i consumi, mantenendo una guida agile ed efficiente anche in città.

Questa nuova opzione arricchisce la proposta del marchio torinese, che ora mette a disposizione tre differenti motorizzazioni: benzina, ibrida da 110 CV con batteria da 48 volt e cambio automatico eDCT, ed elettrica con batteria da 44 kWh e potenza di 113 CV.

Fiat Grande Panda, quattro allestimenti e sette colorazioni

La Fiat Grande Panda benzina è proposta in quattro allestimenti. POP rappresenta la scelta di accesso, con climatizzatore manuale, quadro strumenti digitale da 10 pollici, supporto per smartphone e un pacchetto di sicurezza completo con sei airbag, Lane Keeping Assist e frenata automatica d’emergenza.

La ICON eleva la dotazione grazie a fari full LED e a un sistema multimediale con schermo da 10,25 pollici compatibile con mirroring wireless.

La versione LA PRIMA aggiunge cerchi in lega da 17 pollici, materiali riciclati per la plancia, climatizzatore automatico e navigazione integrata, offrendo un’esperienza più raffinata.

Infine, la BUSINESS, pensata per professionisti e flotte aziendali, arricchisce la dotazione con sistemi di connettività avanzata, climatizzatore automatico, retrocamera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Le prime consegne della nuova Fiat Grande Panda benzina sono previste nel primo trimestre del 2026.

Grande Panda fiat
