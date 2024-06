Ford presenterà la nuova Capri il 10 luglio. Nascerà sulla piattaforma elettrica MEB del Gruppo Volkswagen, ma il suo nome non è ancora stato confermato.

Un cambio di nick che seguirebbe la scia di quanto avvenuto con l’Alfa Romeo Milano, dunque la Casa dell’Ovale Blu potrebbe decidere all’ultimo momento un nuovo nome.

Affiancherà l’Explorer e sarà prodotta nello stabilimento tedesco di Colona.

Non è stato dichiarato ufficialmente l’obbiettivo annuale di produzione, ma inizialmente saranno attivi due turni di produzione, tra Explorer e Capri, è prevedibile che siano superate le 100.000 unità l’anno.

Un crossover con un look sportivo che nelle forme ricalca la Volkswagen ID.5, la futura Capri si posizionerà in un segmento di mercato particolarmente affollato dove sono presenti diversi modelli di successo, dalla smart #3 alla Volvo C40 Recharge, senza tralasciare il duo Nissan Ariya e Renault Megane E-Tech.

Per gli interni, tante le possibili ipotesi, la Capri potrebbe prendere in prestito il sistema di infotainment presente sulla Mustang Mach-E ma anche diverse soluzioni che caratterizzano l’Explorer, strumentazione inclusa.

Ford Capri: solo elettrica

Non ci sarà spazio per ripensamenti, la piattaforma MEB, quella su cui nasce la Capri, è stata concepita per ospitare esclusivamente unità elettriche, dunque per il SUV Coupé di casa Ford, ci sarà un’unica offerta di motorizzazioni, tutte esclusivamente a zero emissioni.

Sarà presentata il prossimo 10 luglio e commercializzata entro fine anno, la Capri potrebbe avere un prezzo d’attacco di poco superiore ai 40.000 euro.

Un prezzo concorrenziale, che in considerazione degli incentivi, oramai già terminati, sarebbe stato ancora più conveniente.