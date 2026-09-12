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GWM porta al Salone Auto Torino sette nuovi modelli

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GWM porta al Salone Auto Torino sette nuovi modelli
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12 settembre 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
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GWM presenta al Salone Auto Torino 2026 l’intera gamma destinata ad arrivare sul mercato italiano entro il 2027 e annuncia i prezzi del SUV H7 e del fuoristrada Tank 300. Il marchio cinese espone sette modelli: ORA 5, H7, Jolion Max, Tank 300, il pick-up P500, la monovolume a sette posti WEY G9 e la super moto SOUO, quest’ultima non prevista per la commercializzazione in Italia.

GWM H7 arriverà nelle concessionarie a ottobre. Il SUV, lungo 4,68 metri, sarà disponibile con quattro differenti sistemi di propulsione: benzina 2.0 turbo a trazione integrale, full hybrid, plug-in hybrid a trazione anteriore e plug-in hybrid a trazione integrale con tecnologia Hi4, al debutto sul mercato europeo.

A novembre debutterà invece Tank 300. Due le motorizzazioni previste, entrambe a trazione integrale: il 2.4 turbodiesel da 184 CV, con un prezzo di 46.500 euro chiavi in mano, e il plug-in hybrid Hi4-T da 408 CV, proposto a 51.400 euro. Quest’ultima versione offrirà un’autonomia elettrica dichiarata di 95 chilometri.

Al Salone è presente anche la vettura ORA 5, il C-SUV lungo 4,47 metri che è già disponibile nelle concessionarie italiane. Il modello viene proposto con motorizzazioni benzina da 160 CV, full hybrid da 223 CV ed elettrica da 204 CV. Il prezzo di listino parte da 26.950 euro chiavi in mano.

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GWM SUV H7 e del fuoristrada Tank 300 ORA 5 H7 Jolion Max Tank 300 il pick up P500 WEY G9 SOUO
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