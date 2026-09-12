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Meteo, addio afa con l'Anticiclone delle Azzorre: ma da martedì cambia tutto, piogge in arrivo

Dal 16 settembre una nuova perturbazione arriverà dal Nord Europa sull'Italia, ma prima ci saranno sole e temperature gradevoli ovunque

Caldo a Roma - (Fotogramma)
Caldo a Roma - (Fotogramma)
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13 settembre 2026 | 00.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Weekend all'insegna del caldo senza afa su tutta Italia grazie all'Anticiclone delle Azzorre: anche oggi, domenica 13 settembre, il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli, che si manterranno al di sotto dei 30 gradi centigradi, dunque ben al di sotto dei livelli raggiunti nel corso di questa estate caldissima.

Temperature sotto i 30 gradi

Come hanno precisato gli esperti de IlMeteo.it, ci sarà un clima pienamente settembrino, con le temperature notturne che scenderanno anche al di sotto dei 17-18°C, mentre le massime, come abbiamo visto, resteranno contenute sotto i 30°C. Tra i valori più elevati figurano quelli attesi a Firenze, Roma, Napoli e Cagliari, ma niente al confronto del caldo record delle scorse settimane. Nella giornata di oggi ci saranno piovaschi solo tra Salento, Calabria e Sicilia, altrove splenderà il sole.

Da mercoledì cambia tutto: in arrivo piogge e temporali

Il clima stabile ha però i giorni contanti. Una nuova perturbazione entro mercoledì prossimo 16 settembre scenderà dal Nord Europa verso l'Italia, che porterà precipitazioni prima sulle regioni setentrionali e poi con qualche pioggia anche in Sicilia e Calabria.

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caldo previsioni meteo meteo italia previsioni
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