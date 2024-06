L’orizzonte internazionale di Isotta Fraschini si amplia sempre più, con grande attenzione ai mercati di più forte interesse come il Far East, il Medio Oriente e il Nordamerica.

Per raggiungere questi obiettivi fanno il loro ingresso nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda lo spagnolo Miguel Valldecabres, nel ruolo di Amministratore Delegato, e l’italo-americano Sandro Bortesi come Direttore Generale.

Miguel Valdecabres è un nome noto nel mondo della mobilità e dell’automobilismo che lo ha portato ad essere co-fondare e diventare membro del consiglio della FIA Formula E.

Sandro Bortesi è invece un professionista della finanza, con oltre 30 anni di esperienza in strategia globale, fusioni e acquisizioni, finanza aziendale e operazioni. Nella sua esperienza anche lui ha ricoperto importanto ruoli nel settore degli sport motoristici e delle auto sportive, è stato fondatore e socio amministratore di Racing Masters, un centro di test con sede in Spagna e consulente di McLaren Spain: «Sono estremamente onorato di aver guadagnato la fiducia di Giuliano Michelotto, Alessandro Fassina e del Consiglio di Amministrazione di Isotta Fraschini per supportare il gruppo mentre insieme pianifichiamo e realizziamo un futuro di successo per questo marchio storico. Isotta Fraschini Milano troverà ancora una volta il suo posto nel cuore degli appassionati di sport motoristici e di supercar a livello globale mentre continuiamo a costruire sul duro lavoro e sugli sforzi dell’organizzazione».