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Jeep Compass Plug-In Hybrid a Torino: il SUV italiano punta su 225 CV e autonomia

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Jeep Compass Plug-In Hybrid a Torino: il SUV italiano punta su 225 CV e autonomia
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12 settembre 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jeep arriva al Salone Auto Torino 2026, dall'11 al 13 settembre, con la nuova Compass Plug-In Hybrid. Il SUV sarà esposto in Piazza Castello, mettendo al centro elettrificazione e versatilità in una fase particolarmente positiva per il marchio sul mercato italiano.

La nuova generazione porta con sé anche una forte impronta nazionale. Compass è infatti disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, proseguendo la storia di un modello che dal debutto nel 2006 ha conquistato oltre 2,5 milioni di clienti nel mondo.

Lo stile conserva gli elementi più riconoscibili del DNA Jeep, dalla griglia a sette feritoie alle proporzioni robuste, affiancandoli a una maggiore attenzione all'efficienza e alle tecnologie di bordo.

Jeep Compass Plug-In Hybrid: 225 CV e quasi 1.000 km

La motorizzazione e-Hybrid Plug-In 1.6 sviluppa 225 CV e combina propulsione elettrica e motore termico. L'autonomia complessiva dichiarata si avvicina ai 1.000 km, caratteristica che permette di utilizzare il SUV tanto negli spostamenti quotidiani quanto nei viaggi più lunghi. Il sistema Selec-Terrain contribuisce invece a mantenere la versatilità richiesta a un modello Jeep.

L'abitacolo punta su spazio, comfort e connettività, con tecnologie sviluppate per rendere più semplice l'utilizzo quotidiano. Una combinazione che accompagna l'evoluzione della Compass senza allontanarla dalla sua tradizionale vocazione per l'avventura.

La presenza a Torino arriva inoltre dopo un agosto particolarmente favorevole per Jeep. Avenger è stato il SUV più venduto in Italia e il secondo modello più venduto in assoluto, contribuendo a mantenere il marchio nella top ten del mercato nazionale.

Il Salone diventa così per Jeep l'occasione per mostrare direttamente al pubblico l'evoluzione della Compass e, soprattutto, una nuova interpretazione dell'elettrificazione che cerca di conciliare efficienza, autonomia e capacità di affrontare percorsi differenti.

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Jeep jeep compass plug in hybrid salone auto torino 2026
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