Microlino vuole sottolineare la sua italianità, così su tutte le microcar in produzione e in consegna, il tricolore italiano sarà posizionato accanto al logo.

Una vettura completamente prodotta in Italia, un’elettrica che conferma così il suo essere Made in Italy, la Microlino è distribuita in Italia dal Gruppo Koelliker e prodotta nella fabbrica di La Loggia, a Torino.

Una struttura moderna, che si estende lungo una superficie di 5.000 mq, nello stabilimento torinese, viene realizzato ogni processo necessario alla produzione del quadriciclo elettrico, dallo stampaggio delle lamiere alla lastratura della scocca, persino la verniciatura e l’assemblaggio finale, vengono realizzati in sede.

La Microlino impiega meno del 50% di componenti rispetto a una qualsiasi auto tradizionale, di cui l’80% proviene dall’Europa e il 60% dall’Italia.

Microlino: motore, autonomia e sicurezza

Lunga soli 2,5 metri, ha una capacità di carico di 230 litri e raggiunge una velocità massima di 90 km/h. È in grado di trasportare fino a due passeggeri, ha il telaio monoscocca in acciaio e alluminio, un’elevata rigidità torsionale e numerose parti del suo telaio sono in alluminio.

La compatta elettrica italiana è best in class in:

• sicurezza: la concorrenza utilizza telai tubolari e pannelli in plastica, la Microlino è realizzata con telaio in monoscocca in acciaio e alluminio

• performace: una rigidità torsionale paragonabile a quelle delle migliori vetture in commercio

• durabilità: materiali di elevata qualità e un processo di produzione controllato secondo le più avanzate tecnologie. Performance costanti anche dopo un lungo chilometraggio.