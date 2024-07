Nell’anniversario dei 110 anni del Tridente, Maserati affianca il proprio nome a quello di Marchesi Antinori, che vanta una storia vinicola familiare di oltre 600 anni.

Si tratta del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie che la Casa del Tridente ha realizzato un esemplare unico in collaborazione con i Marchesi Antinori per celebrare i 50 anni di Tignanello.

La nuova cabrio totalmente elettrica è stata chiamata GranCabrio Folgore Tignanello ed è dotata di un sistema a batteria basato su una tecnologia a 800V, e sviluppato con soluzioni tecniche all’avanguardia derivate dalla Formula E.

Maserati GranCabrio Folgore Tignanello: la prima cabrio luxury 100% elettrica

La Maserati GranCabrio garantisce quattro posti reali grazie al soft top e presenta una serie di sistemi e dettagli innovativi come il neck warmer, per viaggiare con la capote aperta anche quando la temperatura si abbassa, e il wind stopper, che diminuisce le turbolenze all’interno dell’abitacolo.

Klaus Busse, Maserati Head of design: “Questa collaborazione con Marchesi Antinori ci permette di esprimere al meglio l’essenza della produzione Bespoke, fiore all’occhiello del nostro programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, pensato per creare delle esperienze ad hoc per i clienti del Tridente, attraverso la creazione di auto su misura capaci di rendere l’esperienza di guida ancora più sublime e distintiva, proprio come a tavola solo un vino d’eccellenza può fare. Raccontare una storia di eccellenza italiana è per noi motivo di orgoglio e uno stimolo continuo per il nostro lavoro, che con la produzione Bespoke aspira a realizzare qualcosa di assolutamente dedicato e inimitabile”.