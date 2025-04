La Volvo EX90 premiata come migliore Luxury Car ai World Car Awards

Al maxi suv 100% elettrico riconoscimento a Salone New York per tecnologia, design e confort

Al Salone Internazionale dell'Auto di New York in corso a Manhattan la giuria del World Car Awards ha assegnato alla Volvo EX90, modello 100% elettrico, il riconoscimento di migliore Luxury Car. I giurati, 96 giornalisti di settore provenienti da 30 paesi, hanno riconosciuto il confort, le prestazioni e la tecnologia del Suv da 510 CV dotato di doppio motore.

Per la casa svedese - che si è aggiudicata tre World Car Awards, tra cui il titolo di World Car of the Year 2018 per la XC60 e quello World Urban Car 2024 per la EX30 - è un riconoscimento che premia l'approccio progettuale utilizzato per l'EX90 ispirato ad alcuni dei principi fondamentali del design scandinavo, come quello per cui la forma viene dettata dalla funzione.

Nell'abitacolo, tra i più silenziosi del segmento, l'EX90 introduce nuovi materiali che mettono in risalto la visione del lusso moderno che contraddistingue Volvo Cars. Nordico, ad esempio, è un rivestimento leather-free elegante, realizzato con materiali riciclati e materiali bio-attribuiti provenienti dalle foreste svedesi e finlandesi. La tecnologia LED degli interni, in grado di riprodurre uno spettro luminoso simile a quello della luce solare naturale, e le finiture in legno retroilluminate contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente a bordo.

Anche nella sua configurazione a sette posti, l'EX90 offre una capacità di carico fino a 324 litri dietro la terza fila. Abbattendo i sedili della terza fila, la capacità di carico sale a 697 litri. Naturalmente al top l'attenzione per la sicurezza, con una innovazione importanti come il lidar, composto da un laser e da un ricevitore, che permettono di rilevare gli oggetti davanti all’auto, fino a 250 metri di distanza. Il sistema , abbinato a telecamere, radar e sensori a ultrasuoni, contribuisce nel complesso a fornire una visione dettagliata di ciò che accade intorno all'auto. Inoltre il lidar consente il funzionamento di avanzati sistemi di guida, che in futuro permetteranno un livello piuttosto elevato di guida autonoma.