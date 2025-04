Lancia aggiorna la Ypsilon, più autonomia per l'elettrica, più potenza per la ibrida

Per la zero emissioni ora fino a 425 km di autonomia, senza variazioni di prezzo

Modello chiave del Rinascimento Lancia, la gamma della Nuova Ypsilon vede oggi introduce due importanti novità, che puntano a rafforzarne il ruolo nel segmento B hatchback premium. Il primo aggiornamento riguarda la versione 100% elettrica che ora raggiunge fino a 425 chilometri di autonomia a zero emissioni secondo il ciclo WLTP, grazie a una batteria ottimizzata e a un gruppo propulsore più efficiente. Con una batteria da 54 kilowattora e un motore elettrico da 115 kilowatt, pari a 156 cavalli, la Nuova Ypsilon Elettrica registra così un incremento di autonomia di circa il 6%, pari a 22 chilometri in più rispetto al modello precedente, e un consumo medio che si attesta ora su 14,3 kilowattora ogni 100 chilometri. Un miglioramento che peraltro non comporta alcuna variazione di prezzo.

Ma la gamma vede novità anche per la bestseller sul mercato italiano, la versione ibrida che ora dichiara una potenza combinata di 110 cavalli (+10 CV), derivanti da un motore termico da 74 kilowatt e un contributo elettrico massimo di 21 kilowatt. Il modello inoltre anticipa la normativa Euro 7 del 2027 e offre al cliente una comunicazione più trasparente e allineata agli standard futuri del mercato.

Per sostenere questo aggiornamento, infine, fino al 30 aprile, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services, la Nuova Ypsilon Ibrida è offerta al prezzo promozionale di 19.900 euro mentre per quella elettrica è previsto un finanziamento con canone mensile di 195 euro.