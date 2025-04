Il Rally Regione Piemonte ha sancito il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo delle competizioni, con un weekend ad Alba che ha unito storia, performance e passione. Cuore pulsante dell’evento è stato il Villaggio Lancia Corse HF, spazio esperienziale che ha coinvolto migliaia di appassionati tra test drive, heritage e anteprime esclusive.

Tra le novità più attese, la nuova Ypsilon Rally4 HF ha debuttato con un convincente terzo posto firmato da Pisani-Biagi nel Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Il risultato ha confermato le potenzialità della vettura, sviluppata con la collaborazione diretta di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally.

Il Villaggio Lancia, allestito nel cuore delle Langhe, ha offerto al pubblico un’immersione totale nell’universo del marchio: dalla gamma stradale ibrida ed elettrica alla spettacolare Ypsilon HF da 280 CV, fino all’emozionante raduno di Lancia storiche organizzato dal Cinzano Rally Team.

La nuova Lancia Rally4 HF ha già suscitato grande interesse tra i giovani piloti

Il Trofeo Lancia, al via con 40 equipaggi iscritti e ben 25 under 35, rappresenta una rampa di lancio concreta per i talenti emergenti. In palio, la possibilità di accedere alla squadra ufficiale che parteciperà al FIA ERC 2026.

Il giro d’onore di Miki Biasion ha segnato il momento più emozionante dell’intero weekend, con il campione che ha ribadito l’importanza di offrire nuove opportunità ai giovani e riportare un marchio iconico come Lancia in prima linea nel motorsport.