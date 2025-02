Dal 5 all'8 giugno 2025, Modena ospiterà la settima edizione del Motor Valley Fest, il grande evento dedicato alla passione per i motori e all’innovazione nel settore automotive. L’appuntamento, inizialmente previsto per maggio, è stato riprogrammato per garantire un’esperienza ancora più coinvolgente e la partecipazione di protagonisti d’eccellenza dell’industria automobilistica.

Gli organizzatori del Motor Valley Fest 2025 stanno definendo il programma, che sarà svelato nelle prossime settimane, ma l’obiettivo è chiaro: offrire un evento ricco di contenuti, incontri e momenti di confronto su tecnologia, sostenibilità e il futuro della mobilità.

Motor Valley Fest 2025, AI e Industria 5.0

L’edizione 2025 si concentrerà sulle trasformazioni dell’industria automotive, con particolare attenzione all'Intelligenza Artificiale e alla connettività.

L’innovazione tecnologica sta rivoluzionando il settore, migliorando efficienza e sostenibilità: il Motor Valley Fest sarà l’occasione perfetta per approfondire queste tematiche attraverso convegni, tavole rotonde e talk dedicati.

Il programma convegnistico analizzerà le prospettive offerte dall’AI generativa e dall’Industria 5.0, esplorando il ruolo della tecnologia nella mobilità del futuro.

Grazie alla partecipazione di esperti e aziende leader del settore, si discuterà di come il connubio tra ingegno umano e soluzioni hi-tech stia ridefinendo i confini dell’automotive.

Il Motor Valley Fest 2025 prenderà il via il 5 giugno con il convegno inaugurale, che si terrà presso il Cinema Teatro Arena di Modena.

Nel corso del festival, saranno organizzati 14 tavoli di discussione su temi chiave come guida autonoma, finanza e open innovation, sostenibilità, materiali innovativi, connettività e il futuro dell’E-racing.