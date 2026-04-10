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Nissan Juke Pulse, una nuova serie speciale

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Nissan Juke Pulse, una nuova serie speciale
10 aprile 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A sedici anni dal debutto di un modello che ha saputo ritagliarsi un’identità precisa nel panorama dei crossover compatti, Nissan amplia l’offerta di Juke con la nuova Juke Pulse, una versione speciale che mette al centro immagine, contenuti e personalità.

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Fin dal primo sguardo, Nissan Juke Pulse si distingue per una presenza scenica più marcata. Il tetto adotta una grafica ispirata alle onde sonore, un elemento che rende questa variante ancora più caratterizzata, mentre il nome Pulse è integrato nel disegno stesso. A completare il pacchetto estetico arrivano i cerchi aerodinamici da 19 pollici con inserti in tinta Ocean Deep, dettaglio che contribuisce a dare maggiore dinamismo all’insieme.

Anche l’abitacolo segue la stessa logica stilistica, con una configurazione dedicata che cerca di elevare la percezione qualitativa. La plancia, la consolle centrale e i pannelli porta ricevono finiture in pelle sintetica blu scuro, mentre diversi particolari lucidi neri incorniciano bocchette d’aerazione, comandi del clima e altre superfici interne.

Nissan Juke Pulse alza il livello di dotazione

La base di partenza è l’allestimento N-Connecta, ma questa serie speciale aggiunge contenuti che ne rafforzano il posizionamento. Tra i principali figurano i sedili bucket rivestiti in pelle sintetica, l’illuminazione ambientale e l’impianto audio Bose Personal, soluzione pensata per rendere più coinvolgente l’esperienza a bordo. A questo si affianca una dotazione tecnologica completa, con il sistema ProPilot e il monitor Around View a 360 gradi, utile soprattutto nelle manovre e nella guida urbana.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova versione speciale mantiene le soluzioni già note in gamma. Da una parte c’è il sistema full hybrid da 143 CV, con motore a benzina affiancato da due unità elettriche, 353 Nm di coppia e batteria da 1,3 kWh.

Si tratta della proposta più interessante per chi utilizza spesso l’auto in città, dove può garantire una gestione più efficiente dei consumi e una guida più fluida. Dall’altra resta disponibile il 1.0 DIG-T turbo benzina da 117 CV, con una coppia fino a 200 Nm e la possibilità di scegliere tra cambio manuale a sei rapporti o automatico doppia frizione a sette marce.

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Nissan Juke Pulse crossover compatti versione speciale auto elettrica
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