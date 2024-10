Nissan è pronta a presentare una tecnologia rivoluzionaria su diversi suoi modelli a zero emissioni.

A partire dal 2026, Nissan presenterà la tecnologia Vehicle to Grid su alcune EV di prossima generazione, il tutto a prezzi competitivi.

la tecnologia Vehicle to Grid rientra nella visione a lungo termine del costruttore giapponese. Nel progetto “ Ambition 2030 ” è presenta una roadmap che mostra come chiaramente, nei prossimi anni, il percorso del Brand giapponese lo condurrà verso una mobilità sempre più elettrica.

Una novità che sarà lanciata dapprima nel Regno Unito per poi diffondersi nel resto dell’Europa.

I clienti Nissan potranno utilizzare la ricarica bidirezionale delle proprie vetture, per immagazzinare energia, utilizzarla per alimentare abitazioni ma anche per rivenderla in rete.

Nissan Vehicle to Grid, costi di ricarica ridotti del 50%

Con il lancio delle vetture dotate del V2G, i costi medi annui di ricarica si riducono del 50% e le emissioni di CO2 si abbattono del 30%.

Il caricabatterie bidirezionale integrato a bordo ha dimensioni paragonabili a quello di un caricabetteire mono-direzionale. Tramite app, i clienti Nissan potranno controllare e gestire la riserva di energia della propria vettura.

La tecnologia Vehicle to Grid consente di immagazzinare energia da fonti rinnovabili per poi rivenderla in rete quando è necessario.

Hugues Desmarchelier, Nissan Vice President, Global Electrification Ecosystem & EV Programs, ha dichiarato: "La tecnologia V2G può cambiare il concetto stesso di automobile. Non più solo un mezzo per spostarsi, ma un’unità mobile di stoccaggio dell'energia, in grado di far risparmiare denaro ai clienti e di avvicinarci a un futuro senza emissioni di carbonio. Nissan è orgogliosa di democratizzare la tecnologia a beneficio della società. Il caricatore bidirezionale integrato a bordo renderà gli EV V2G più accessibili e renderà l'auto una fonte di reddito."