Le nuove Citroen C4 e C4X incarnano la mobilità sostenibile grazie a motorizzazioni ibride ed elettriche efficienti. Questi modelli combinano design moderno, comfort e prestazioni, offrendo un'esperienza di guida sicura e rilassante.

Le due versioni firmate Citroen, ibrida e 100% elettrica, rispondono alle esigenze di chi cerca soluzioni versatili e sostenibili. La tecnologia ibrida a 48V, disponibile in due varianti, Hybrid 136 e Hybrid 100, garantisce consumi ridotti ed emissioni inferiori, soprattutto in ambito urbano, dove fino al 50% della guida può avvenire in modalità elettrica.

Il sistema prevede un motore a benzina 1.2 Turbo e un motore elettrico che lavorano in sinergia, ottimizzando i consumi e mantenendo inalterato il comfort.

Il motore Hybrid 136 eroga 136 CV e 230 Nm di coppia, mentre il motore Hybrid 100 sviluppa 100 CV e 205 Nm, assicurando efficienza e prestazioni elevate.

Citroen C4 e C4X, anche in versione full electric

Le versioni elettriche e-C4 e e-C4X offrono due livelli di autonomia: fino a 415 km per la C4 e 425 km per la C4X con una batteria da 54 kWh, oppure fino a 355 km per la C4 e 360 km per la C4X con una batteria da 50 kWh.

Entrambe le versioni supportano la ricarica rapida a 100 kW, permettendo di recuperare 10 km di autonomia al minuto e raggiungere l'80% della carica in meno di 30 minuti.

Questi modelli si distinguono per il comfort di marcia, grazie al sistema e-Comfort che elimina vibrazioni, rumori e cambi di marcia, garantendo una guida fluida e piacevole.

Citroen ha pensato anche alla praticità quotidiana, con soluzioni intelligenti come la ricarica programmabile e i servizi connessi per gestire il veicolo da remoto.