Opel ridefinisce la mobilità elettrica ad alte prestazioni con il nuovo Mokka GSE, un SUV compatto che porta l'adrenalina delle competizioni su strada. Nato dalla filosofia "OMG! GSE", questo modello combina tecnologia avanzata, design ispirato al motorsport e una meccanica sviluppata per il puro piacere di guida.

Il cuore della Mokka GSE è un powertrain elettrico da 280 CV e 345 Nm, capace di spingere il veicolo da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi, fino a una velocità massima di 200 km/h. A supportarlo, una batteria da 54 kWh che alimenta tre modalità di guida: Sport per la massima grinta, Normale per l’equilibrio quotidiano ed Eco per l’efficienza.

Tecnologia sportiva e look aggressivo per la Opel Mokka GSE

Ogni dettaglio del telaio è stato messo a punto per una guida precisa e coinvolgente: sospensioni specifiche, differenziale Torsen e assetto derivato dalle esperienze Opel nei rally elettrici. Con un peso inferiore a 1.600 kg, il SUV garantisce agilità senza compromessi.

L’estetica grintosa si esprime attraverso cerchi da 20 pollici con pneumatici sportivi Michelin, pinze freno gialle e finiture GSE esclusive. Anche gli interni non deludono: sedili sportivi in Alcantara, volante a fondo piatto, inserti colorati e un cockpit digitale da 10 pollici, che offre dati in tempo reale su accelerazioni, forza G e gestione batteria.

Il nuovo Opel Mokka GSE è pensato per chi cerca emozioni autentiche anche nell’elettrico, con un design che parla la lingua del motorsport e prestazioni che non temono confronti. Una vera dichiarazione di stile e potenza per la mobilità di domani.