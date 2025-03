Il 2024 è stato un anno di crescita importante per il mercato delle auto usate: secondo i dati forniti da UNRAE, sono state vendute oltre 3 milioni di auto usate, quasi il doppio rispetto a quelle nuove.

Subito Motori, verticale di Subito, ha evidenziato come per gli italiani la prima scelta per l'acquisto di un'autovettura è quella di una vettura usata.

“Subito Motori è lo strumento più potente per mettere in contatto chi cerca un’auto con chi la vende, che si tratti di privati o di professionisti. Grazie a una piattaforma che offre un’esperienza semplice, veloce ed efficace alla community più grande d’Italia, nel “parco auto” più grande d’Italia, siamo orgogliosi di dire che nel 2024 è stata venduta tramite Subito 1 auto ogni 3 minuti” afferma Andrea Volontè, Sales Director di Subito. “Subito Motori è davvero il luogo dove è possibile trovare qualsiasi auto, anche le più inaspettate: dalla Panda alla Porsche, dall’utilitaria all’auto d’epoca, dall’affare all’auto di lusso. E anche soddisfare qualsiasi esigenza: dal mezzo da lavoro all’auto status symbol; dalla scelta funzionale alla realizzazione del sogno di una vita. Perché ogni auto usata è unica e irripetibile, e ogni auto usata ha il suo proprietario. A noi spetta il delicato compito di agevolare l’incontro”, chiude Andrea Volontè.

Subito Motori vende 1 auto ogni 3 minuti

Nel 2024, sulla base di 700 milioni ricerche, si confermano sul podio le city car più popolari e più vendute: Panda al 1° posto, seguita da VW Golf (2°) e 500 (3°), con una chiara passione per il marchio FIAT.

Guardando invece alle ricerche per i brand premium il podio è tutto tedesco, con BMW (1°), Mercedes (2°) e Audi (3°) ed indicano un aspetto interessante della scelta dell’usato second hand; questa soluzione infatti è spesso la porta di ingresso per i brand premium per possedere finalmente l’auto dei propri sogni.