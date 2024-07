Range Rover ha rivelato una collezione esclusiva di veicoli Range Rover Sport SV Bespoke squisitamente realizzati, ognuno dei quali offre una visione sofisticata, raffinata e limitata di cinque curation uniche nel loro genere.

La Range Rover Sport SV Celestial Collection è ispirata all'antica mitologia e al cosmo.

Phoebe Lindsay, Materiality Manager di Range Rover, ha dichiarato: "Il cosmo è un tema trascendente che attraversa i confini, affascina e unisce le persone a livello globale. È un tema che sembra appropriato per la prima collezione per la Range Rover Sport SV – che incarna il design Modern Luxury, mentre amplia i confini dell'originalità britannica per cui Range Rover è famosa."

Le cinque interpretazioni sofisticate e armoniose si chiamano: Gaea, Theia, Io, Vega e Sol

Geraldine Ingham, Managing Director di Range Rover, dichiara: " Oggi, i nostri clienti sono sempre più esigenti ed attenti, e alla ricerca di qualcosa che vada oltre la sola estetica: per loro, noi vogliamo creare veicoli con cui possano stabilire connessioni e legami. Una Range Rover Sport è progettata per far sentire i nostri clienti connessi, con controllo e rilassati o ispirati come desiderano, alla guida della vettura. La Celestial Collection di Range Rover SV è una collezione eterea e unica di alcuni dei nostri veicoli più lussuosi, ciascuno splendidamente realizzato e curato, per i clienti che ne apprezzano il significato, la spiritualità e la narrazione."

Tutte le cinque interpretazioni hanno dettagli molto curati e i particolari spiccano come il terminale di scarico, realizzato in Satin Forged Carbon Fibre, accanto alle pinze Carbon Bronze nella versione Range Rover Sport SV Gaea Curation. Oppure l'interpretazione Vega dispone di un cofano a contrasto in Carbon Fibre Twill Gloss a vista, terminali di scarico e cerchi da 23 pollici, che presentano anche qui pinze dei freni carboceramiche color Nano Yellow.