Range Rover porta la personalizzazione a un livello superiore con l’arrivo del servizio SV Bespoke sulla versione Sport. Questo programma esclusivo consente di configurare il SUV in ogni dettaglio, dai colori esterni agli interni sartoriali, offrendo un’esperienza su misura in perfetto stile Modern Luxury.

La verniciatura diventa espressione di unicità grazie alla gamma SV Curated Bespoke, che propone oltre 230 tonalità con finiture lucide, opache o satinate. Per chi desidera un colore esclusivo, il servizio Match-to-Sample replica qualsiasi campione con precisione artigianale. Il cofano in carbonio a vista, i contrasti su tetto e specchietti e la nuova finitura “effetto vetro” completano l’offerta stilistica.

Range Rover Sport SV Bespoke: interni su misura

All’interno, la libertà creativa si moltiplica con oltre 1.500 combinazioni disponibili. Pelle pregiata, impunture a contrasto, ricami esclusivi, battitacco personalizzati e inserti unici trasformano ogni abitacolo in un ambiente esclusivo. I badge Range Rover si declinano in metalli pregiati e finiture rare, mentre cerchi e pinze freno offrono nuovi spunti di espressione personale.

Il primo modello realizzato con questo approccio si chiama “Nocturne”: carrozzeria Indigo Gloss, dettagli in fibra di carbonio e interni Ebony e Lunar rifiniti con precisione. Presentato alla Range Rover House di Mykonos, rappresenta la sintesi perfetta tra prestazioni e stile su misura.

La rete di Commissioning Suite, già attiva in diverse città del mondo, permette ai clienti di collaborare direttamente con gli esperti SV Bespoke, in presenza o da remoto, per creare un veicolo unico in ogni aspetto. Range Rover Sport SV Bespoke è oggi molto più di un SUV: è un’opera d’arte su quattro ruote, creata intorno a chi la guida.