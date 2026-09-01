circle x black
Cerca nel sito
 

Smart, Massimiliano Carli nominato nuovo Ceo Italia

sponsor

La nomina in vista del lancio dell'attesa #2, la city car a due posti erede dell'iconico modello originale

Smart, Massimiliano Carli nominato nuovo Ceo Italia
01 settembre 2026 | 15.48
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

In un momento delicato per il brand, in vista dell'arrivo della #2, la due posti che debutterà in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi a ottobre, Smart Italia annuncia la nomina di Massimiliano Carli a Chief Executive Officer. Nel nuovo incarico - si spiega - sarà responsabile della guida del business italiano, con l’obiettivo di sostenere la crescita strategica del brand (frutto di una Joint venture fra Mercedes e Geely) e rafforzarne ulteriormente il posizionamento sul mercato.

Carli arriva a Smart con una forte esperienza nel settore automotive, in cui opera dal 1997, con una profonda conoscenza del mondo smart e Mercedes-Benz. Dal 2007 al 2017 infatti il manager ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite smart a Roma, per poi assumere la responsabilità di Direttore Vendite Mercedes-Benz Passenger Cars, incarico ricoperto fino al 2024. Negli ultimi due anni e mezzo ha inoltre ricoperto il ruolo di Head of Branch Roma Salaria di Autotorino, uno dei più grandi gruppi di concessionarie automotive in Italia.

Contestualmente alla nomina di Carli, smart Italia "desidera ringraziare Lucio Tropea per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla crescita e al consolidamento del brand sul mercato italiano nel corso degli ultimi anni, augurandogli il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Smart Massimiliano Carli Ceo Italia City car Salone dell'Auto di Parigi
Vedi anche
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video
Venezia 83, l'arrivo in motoscafo della conduttrice della Mostra Greta Scarano - Video
News to go
Scioperi settembre, dai treni ai trasporti: tutte le date
Il santone indiano si sposta fra i fedeli in una teca con l'aria condizionata, è polemica - video
Napoli, tre anni fa l'omicidio di Giogiò. L'appello della madre: "Piazzale Tecchio sia intitolato a lui" - Video
Tre bambini in pericolo sul fiume a Merano, il salvataggio di carabinieri e volontari - Video
Malore in Perù per Chiara Ferragni: "Il corpo non mi rispondeva e non respiravo bene" - Video
Venezia 83, fervono i preparativi per il red carpet - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza