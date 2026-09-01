Smart, Massimiliano Carli nominato nuovo Ceo Italia

In un momento delicato per il brand, in vista dell'arrivo della #2, la due posti che debutterà in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi a ottobre, Smart Italia annuncia la nomina di Massimiliano Carli a Chief Executive Officer. Nel nuovo incarico - si spiega - sarà responsabile della guida del business italiano, con l’obiettivo di sostenere la crescita strategica del brand (frutto di una Joint venture fra Mercedes e Geely) e rafforzarne ulteriormente il posizionamento sul mercato.

Carli arriva a Smart con una forte esperienza nel settore automotive, in cui opera dal 1997, con una profonda conoscenza del mondo smart e Mercedes-Benz. Dal 2007 al 2017 infatti il manager ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite smart a Roma, per poi assumere la responsabilità di Direttore Vendite Mercedes-Benz Passenger Cars, incarico ricoperto fino al 2024. Negli ultimi due anni e mezzo ha inoltre ricoperto il ruolo di Head of Branch Roma Salaria di Autotorino, uno dei più grandi gruppi di concessionarie automotive in Italia.

Contestualmente alla nomina di Carli, smart Italia "desidera ringraziare Lucio Tropea per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla crescita e al consolidamento del brand sul mercato italiano nel corso degli ultimi anni, augurandogli il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale".