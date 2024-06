TDK Corporation ha presentato una batteria rivoluzionaria, destinata ad essere utilizzata su numerosi device elettronici.

Una batteria allo ostato solido, il suo nome è CeraCharge, questa la novità firmata TDK Corporation. Ha una densità di 1000 Wh/L, ovvero circa 100 in più rispetto a quella delle tradizionali batterie convenzionali.

La nuova batteria CeraCharge potrà alimentare diversi dispositivi mobili, dagli apparecchi acustici alle cuffie wireless, fino a sbarcare nel mondo della telefonia, alimentando anche smartphone di ultima generazione.

Batterie allo stato solido: durata e sostenibilità

Secondo una recente dichiarazione dei responsabili della TDK Corporation, la loro nuova batteria potrà sostituire quelle ricaricabili, il tutto in conformità con la normativa UE in tema di batterie, una innovazione che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale delle batterie in disuso.

Obiettivo è la produzione in massa ma anche l’affinamento di una tecnologia che potrà essere implementata attraverso l’utilizzo di nuovi materiali.

Le nuove batterie prodotte avranno un basso contenuto di materiale ceramico. L’utilizzo delle nuove batterie consentirà non solo di immagazzinare maggiore energia ma anche tempi di ricarica minori e soprattutto una maggiore durata e vita delle batterie.

Le nuove batterie CeraCharge della TDK, attualmente, sono destinate a sostituire quelli tradizionali a forma di moneta, presenti negli orologi, bilance e piccoli