Volkswagen ID. CROSS Concept: anteprima mondiale allo IAA Mobility 2025

08 settembre 2025 | 13.31
Redazione Adnkronos
Allo IAA Mobility 2025 di Monaco, Volkswagen svela in anteprima l’ID. CROSS Concept, SUV elettrico compatto che rappresenta una nuova tappa nell’evoluzione della gamma ID. Pensato per coniugare praticità urbana e capacità di affrontare viaggi più lunghi, il modello si colloca nella fascia della T-Cross, ma con un approccio totalmente inedito a design e tecnologia.

L’ID. CROSS Concept adotta il linguaggio stilistico Pure Positive, introdotto dal team guidato da Andreas Mindt. Basato su stabilità, simpatia e riferimenti al patrimonio storico del marchio, questo nuovo corso punta a creare vetture riconoscibili e attraenti. La firma luminosa a LED tridimensionale e i cerchi Balboa da 21 pollici esprimono carattere e modernità, mentre i montanti C rendono omaggio a icone come Golf e Volkswagen Bus.

Volkswagen ID. CROSS Concept, tecnologia e comfort

Gli interni trasformano l’abitacolo in una vera lounge grazie a materiali pregiati e soluzioni innovative.

Il cockpit è dominato da due display centrali, da 11 e 13 pollici, gestiti con comandi vocali intuitivi e un volante multifunzione ridisegnato. La funzione ID. Light, ora estesa anche alle porte, interagisce visivamente con il guidatore, mentre la modalità Essenziale riduce le informazioni al minimo quando lo smartphone viene posato a faccia in giù nella base di ricarica.

Sotto la carrozzeria, l’ID. CROSS Concept si affida alla piattaforma modulare elettrica MEB+, evoluzione della base che ha reso possibile la famiglia ID. Il motore elettrico da 155 kW (211 CV) garantisce trazione anteriore e un’autonomia fino a 420 km WLTP.

Le dimensioni compatte, 4.161 mm di lunghezza e 2.601 mm di passo, non sacrificano lo spazio: il bagagliaio offre 450 litri di capacità, a cui si aggiunge un frunk da 25 litri. L’auto è inoltre predisposta per trainare fino a 1.200 kg e trasportare due e-bike.

