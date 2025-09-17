Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi

Secondo una recente stima dell'Idf, circa 400.000 palestinesi hanno finora evacuato la città di Gaza verso altre zone della Striscia
Secondo una recente stima dell'Idf, circa 400.000 palestinesi hanno finora evacuato la città di Gaza - sotto attacco da parte di Israele - verso altre zone della Striscia. Intanto le autorità iraniane hanno annunciato l'esecuzione per impiccagione di Babak Shahbazi, condannato per aver collaborato con i servizi segreti israeliani dal 2022. Mentre il Giappone non riconoscerà per il momento uno Stato palestinese.