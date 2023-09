Oroscopo, i segni più bugiardi dello zodiaco

Quante bugie dite ogni giorno? Ovviamente dipende dalla situazione, ma ognuno di noi ha un particolare rapporto con le menzogne: c’è chi preferisce dire sempre la verità, a qualunque costo, e chi, anche a fin di bene, non si fa scrupoli ad inventare qualche storia! Vediamo quali sono i segni zodiacali che dicono più o meno bugie durante il giorno!

In una giornata intera, quante bugie vi capita di dire? Ci sono alcune persone che odiano mentire, e non lo fanno nemmeno per questioni di piccolo conto. Al contrario, invece, ce ne sono altre che non si fanno problemi a raccontare qualche storia pur di celare una verità scomoda. A quale dei due gruppi appartenete?

Forse ci può pensare il vostro segno zodiacale a rivelarlo: scopriamo insieme quante bugie dicono ogni giorno i segni dello zodiaco!

Oroscopo: i segni più e meno bugiardi

Partendo dal segno dell’Ariete, iniziamo subito con un bel numero di bugie quotidiane. Questo è un segno zodiacale che ha tantissimi contatti e, sia per lavoro che nella vita privata, si trova spesso a mentire: in situazioni particolari può arrivare anche ad oltre cento bugie! Per fortuna ci pensano il Toro, il Leone, la Bilancia e il Cancro ad abbassare la media di bugie quotidiane dello zodiaco: un paio ciascuno, se proprio è necessario, altrimenti preferiscono sempre dire la verità.

Come sappiamo, i Gemelli pagano spesso il loro carattere indeciso e poco convinto: una decina di bugie al giorno vengono dette sicuramente da questo segno zodiacale, che deve ancora fare pace con sé stesso. Una situazione simile è vissuta sia dall’Acquario, che non vuole dar conto a nessuno delle sue azioni e quindi preferisce mentire per non doversi giustificare, sia dai Pesci, che non vogliono ferire gli altri e quindi possono inventare qualche bugia di troppo.

Assolutamente contrari alle bugie, tanto che non ne dicono nemmeno una al giorno, sono il Capricorno e la Vergine: mentire andrebbe contro i loro ideali e non ci pensano assolutamente a farlo! Mente pochissimo anche il segno dello Scorpione con una decina, mentre il Sagittario può arrivare anche ad un centinaio se il partner comincia a fare domande insistenti!