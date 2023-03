Lunedì Hai una lista di cose da fare impegnativa e, al tempo stesso, un forte desiderio di scrollarti di dosso la routine monotona a cui ormai ti sei abituato. Questo potrebbe infonderti la voglia di scappare da tutto.

Martedì Ti senti diviso in due per una scelta da fare: vorresti rendere tutti felici, ma sai che qualcuno finirà per essere insoddisfatto. Qualunque cosa tu decida, sii onesto con entrambe le parti.

Mercoledì Torna il sole, il caldo e si allungano le giornate e per di più è domenica, ma anche questa volta la vostra gita al mare non rimarrà altro che un sogno, ma questa non deve essere una scusa per rimandare la prova costume!

Giovedì Occhi indiscreti potrebbero stare cercando di vedere cosa stai facendo: tieni per te alcune aree della tua vita. Stai imparando cosa condividere e cosa invece non dire prima che i tuoi progetti si realizzino.

Venerdì Giornata da dedicare sì al lavoro e poi a voi stessi. Prima di tornare a casa perché non passare dall'estetista per prendervi cura della vostra pelle e del corpo? Ne avete tanto bisogno.