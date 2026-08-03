Pasquale Dibenedetto ha collaborato con giornali e tv locali fin dagli inizi degli anni '90. Poi, dopo aver ottenuto il tesserino di pubblicista nel 1999 e una esperienza in una tv locale, ha diretto per 16 anni Notizie on line (Bari-Matera), uno dei primi giornali territoriali esclusivamente on line sorti in Italia.

Dal 2003 ha collaborato stabilmente con l'agenzia di stampa Adnkronos fino a ottobre 2025, con diversi lanci quotidiani e seguendo svariati avvenimenti regionali e nazionali (tra gli altri le visite in Puglia di presidenti della Repubblica e del Consiglio, ministri ed esponenti politici, le campagne elettorali nazionali e regionali, o avvenimenti di cronaca nera e giudiziaria di rilievo generale).