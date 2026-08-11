Il presidente degli Stati Uniti difende il numero uno della Federcalcio mondiale dopo la sfiducia manifestata da alcune confederazioni calcistiche nei suoi confronti
"La Fifa commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il Presidente Gianni Infantino. È eccezionale: ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione. Se dovesse andare via, l'evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività". Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump a seguito della sfiducia manifestata da alcune confederazioni calcistiche nei confronti del presidente della Fifa Gianni Infantino e delle polemiche su altri aspetti della sua gestione.