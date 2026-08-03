Pasquale Dibenedetto ha collaborato con giornali e tv locali fin dagli inizi degli anni '90. Poi, dopo aver ottenuto il tesserino di pubblicista nel 1999 e una esperienza in una tv locale, ha diretto per 16 anni Notizie on line (Bari-Matera), uno dei primi giornali territoriali esclusivamente on line sorti in Italia.
Dal 2003 ha collaborato stabilmente con l'agenzia di stampa Adnkronos fino a ottobre 2025, con diversi lanci quotidiani e seguendo svariati avvenimenti regionali e nazionali (tra gli altri le visite in Puglia di presidenti della Repubblica e del Consiglio, ministri ed esponenti politici, le campagne elettorali nazionali e regionali, o avvenimenti di cronaca nera e giudiziaria di rilievo generale).
Nel frattempo ha lavorato anche per Leggo-edizione Bari, La Gazzetta del Mezzogiorno, Nuovo Quotidiano di Puglia.
Annovera esperienze anche nel settore radiofonico, in tv e negli uffici stampa, prevalentemente di natura culturale.
Nel 2007 ha vinto il Premio "Campione", promosso dall'Ordine dei giornalisti della Puglia.
Da ottobre 2025 è redattore dell'agenzia di stampa Adnkronos.