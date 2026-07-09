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AdnTalks, Onorato: "Sindaco Manfredi federatore di chi non si riconosce nei partiti del centrosinistra" - Video

09 luglio 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gaetano Manfredi mi piace molto e credo che possa essere il garante, il federatore non tanto del centro, ma di tutte quelle realtà politiche che non si riconoscono nei tre principali partiti del centrosinistra e che si possono unire con un progetto chiaro. Poi chi sarà il garante della coalizione e il candidato premier dipenderà dalla legge elettorale. Come facciamo ad unire i civici e tutte le altre realtà? Credo che la risposta sia nel sindaco dei sindaci". Lo dice Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, all'Adnkronos, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

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onorato progetto civico onorato manfredi centrosinistra gaetano manfredi federatore progetto civico italia
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