"Gaetano Manfredi mi piace molto e credo che possa essere il garante, il federatore non tanto del centro, ma di tutte quelle realtà politiche che non si riconoscono nei tre principali partiti del centrosinistra e che si possono unire con un progetto chiaro. Poi chi sarà il garante della coalizione e il candidato premier dipenderà dalla legge elettorale. Come facciamo ad unire i civici e tutte le altre realtà? Credo che la risposta sia nel sindaco dei sindaci". Lo dice Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, all'Adnkronos, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.