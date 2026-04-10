Carlo Calenda partecipa alla festa della Polizia, a Roma, e sul palco delle autorità si 'ritrova' seduto accanto a Giuseppe Conte. Il leader di Azione e quello del M5S non sono propriamente alleati nell'agone politico. Calenda, sui social, ironizza sulla situazione pubblicando una foto che lo ritrae gomito a gomito con Conte. "Solo il cerimoniale della Polizia di Stato fondato sull'ordine alfabetico poteva portare a questo incresciosa situazione", scrive il senatore su Facebook, con uno scatto destinato a diventare l'assist per meme politici e non.

La foto rimbalza anche su X e Calenda, sul social di Elon Musk, usa toni più perentori: "Solo per onorare le forze dell’ordine", quasi a giustificare la vicinanza a Conte...