Camera, oggi question time con Piantedosi e Urso: i temi

Question time con due ministri oggi alla Camera, trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio dalle 15. A rispondere alle interrogazioni, i ministri Piantedosi e Urso.

I temi delle interrogazioni: dai migranti in Albania a Stellantis

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sull’applicazione delle linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; sui presidi di sicurezza e gli organici delle Forze dell'Ordine operanti a Napoli e provincia; sulle ulteriori iniziative volte a potenziare i presidi di Polizia presso le strutture ospedaliere, al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro il personale sanitario e sociosanitario; sull’ipotesi di trasferire cittadini di nazionalità albanese attualmente detenuti in istituti penitenziari italiani presso uno dei centri per migranti in Albania.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sull’adempimento da parte della società Beko delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali, cosiddetto golden power; sugli esiti del tavolo relativo alla vertenza sulla situazione industriale e occupazionale degli stabilimenti dell'azienda Berco; sulle iniziative a sostegno del settore della moda, con particolare riferimento all’istituzione di un tavolo di crisi nazionale; sulla procedura di acquisizione della Piaggio aerospace s.p.a., ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi; sulla convocazione di un tavolo per affrontare la crisi della società Trasnova, nell'ambito di un piano di rilancio della produttività e dei livelli occupazionali del comparto automobilistico, anche alla luce delle recenti vicende del gruppo Stellantis; sulla salvaguardia del comparto automobilistico nazionale, alla luce delle recenti vicende del gruppo Stellantis.