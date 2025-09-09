circle x black
Caso Almasri, indagata capo gabinetto di Nordio: "False informazioni a pm"

Giusi Bartolozzi è stata iscritta dalla Procura di Roma nel registro degli indagati. A quanto apprende l'Adnkronos, in via Arenula non ci sarebbe nessuna preoccupazione

Giusi Bartolozzi - Fotogramma /Ipa
Giusi Bartolozzi - Fotogramma /Ipa
09 settembre 2025 | 14.43
Redazione Adnkronos
Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, è stata iscritta dalla Procura di Roma nel registro degli indagati per il reato di false informazioni al pubblico ministero. La Bartolozzi era stata ascoltata dal Tribunale dei ministri, relativamente all'inchiesta sul caso Almasri, per un procedimento in cui il guardasigilli Nordio deve rispondere di omissione di atti di ufficio e favoreggiamento.

Nessun commento ufficiale da parte del ministero della Giustizia dopo la notizia. A quanto apprende l'Adnkronos tuttavia in via Arenula non ci sarebbe nessuna preoccupazione: la linea continua ad essere quella della piena difesa della capo di gabinetto del ministro.

Almasri Giusi Bartolozzi almasri nordio almasri giulia bartolozzi
