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Confesercenti, Tajani: "Pronti a sostenere proposta su rigenerazione urbana, 600 mln cifra recuperabile"

Le parole del vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando all'evento 'Aperti - Confesercenti Forum 2026' a Piazza del Popolo a Roma, sulla proposta di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana della Confesercenti.

Antonio Tajani - (Ipa)
Antonio Tajani - (Ipa)
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14 ottobre 2026 | 17.42
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

Una volta portata in Parlamento "siamo pronti come Forza Italia a sostenere la vostra proposta di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana come abbiamo fatto per la proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori. La cifra di 600 milioni di euro? Credo che la copertura per questa cifra sia recuperabile, naturalmente non in questa manovra ma nella prossima". Lo ha detto il vice premier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando all'evento 'Aperti - Confesercenti Forum 2026' a Piazza del Popolo a Roma, sulla proposta di iniziativa popolare sulla rigenerazione urbana della Confesercenti.

"Le imprese sono la 'rete sanguigna' del Paese. Bisogna continuare a sostenerle e noi lo faremo abbassando la pressione fiscale".

"La tecnologia rappresenta il futuro, vale anche per l'Ia, importante è dare buone regole. E' sempre una questione di equilibrio, non si può dire che è sbagliato che ci sia l'e-commerce ma ci deve essere anche la possibilità di andare sotto casa e comprare al negozio. Non possiamo cancellare il commercio tradizionale per l'e-commerce. Credo che possano convivere diversi strumenti di commercio"

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rigenerazione urbana iniziativa popolare manovra finanziaria
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