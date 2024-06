Tutto pronto in Piazza del Popolo per la manifestazione di Fratelli d'Italia che chiude la campagna elettorale per le europee. L'evento avrà inizio alle 14 e si concluderà con l'intervento dal palco della premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni. Militanti e simpatizzanti arrivati da tutta Italia cominciano a riempire la piazza scelta per la kermesse, sventolando bandiere tricolori e vessilli del partito. "Con Giorgia l'Italia cambia l'Europa", slogan della campagna elettorale di Meloni, campeggia sul grande palco blu allestito sotto la scalinata del Pincio.

Ai bordi della piazza sono stati montati degli stand dove i volontari distribuiscono volantini, bandiere e cappellini bianchi con la scritta "Orgoglio italiano". Tra gli esponenti di Fdi già arrivati a Piazza del Popolo Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile tesseramento del partito, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, oltre ovviamente al responsabile dell'organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. "Noi siamo Giorgia" è invece la scritta che compare su uno dei tanti striscioni portati in piazza dagli aficionados di Fdi.