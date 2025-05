L'Inter va a caccia del Napoli per rimanere agganciata al treno scudetto e oggi, domenica 11 maggio, affronta il Torino in trasferta nella 36esima giornata di Serie A. Dopo la semifinale di Champions vinta contro il Barcellona, la squadra di Inzaghi proverà a recuperare i 3 punti di ritardo in classifica dal Napoli capolista (impegnato al Maradona contro il Genoa, stasera alle 20:45), a tre giornate dalla fine del campionato.