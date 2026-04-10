circle x black
Cerca nel sito
 

Piantedosi e quelle scarpe con la suola rossa (ma non sono Louboutin)

Il ministro dell'Interno alla festa della Polizia con un paio di scarpe che attiravano l'attenzione

Ignazio La Russa, Baldassare Reina, Matteo Piantedosi
Ignazio La Russa, Baldassare Reina, Matteo Piantedosi
10 aprile 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Anche nella liturgia più solenne dello Stato, c’è sempre spazio per un dettaglio che racconta qualcosa di più. Alla festa per i 174 anni della Polizia, tra uniformi, autorità in prima fila e rituali ben codificati, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è concesso una piccola deviazione dal copione: un paio di scarpe dalla suola rossa, uno stile “alla Louboutin”, il marchio francese che ha creato un’estetica intorno al cuoio rosso che caratterizza le sue “stiletto”.

CTA

Un dettaglio ancora più visibile perché dello stesso colore della fascia cardinalizia indossata dall’arcivescovo Baldassare Reina, e della cravatta del capo della Polizia Vittorio Pisani, seduti accanto al ministro. In un giorno in cui Piantedosi attirava più attenzione del solito, le scarpe non sono passate inosservate. Ma se a Piazza del Popolo si chiedevano se fossero davvero delle Louboutin (che ha anche una linea da uomo), gli esperti di calzature hanno risposto che con ogni probabilità di tratta di un paio di Santoni, marchio rigorosamente made in Italy che ha una collezione con il tocco di rosso e lo stesso inserto di gomma su punta e tacco, fondamentale per chi le suole le deve consumare girando l’Italia in lungo e in largo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Polizia Ministro dell'Interno Festa della Polizia
Vedi anche
News to go
Crollano le crociere in Medio Oriente, guerra spaventa gli italiani
Il ritorno dei Cesaroni tra l’affetto dei fan e la dedica a Fassari - Video
News to go
Weekend nero per i treni in Italia
Fulminacci sold out a Roma, Tutti Fenomeni posticipa il suo show per duettare con l'amico - Video
Tajani a Spalato per riunione ministeriale gruppo Med 9: videoselfie dal nostro inviato
News to go
Capri, multe fino a 500 euro a chi 'assale' i turisti
News to go
Bonus bollette, in arrivo prime erogazioni
News to go
Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede
Schlein attacca Meloni in Aula, la premier: "Ancora? Tutto falso" - Video
Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation - Video
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza