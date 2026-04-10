Anche nella liturgia più solenne dello Stato, c’è sempre spazio per un dettaglio che racconta qualcosa di più. Alla festa per i 174 anni della Polizia, tra uniformi, autorità in prima fila e rituali ben codificati, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è concesso una piccola deviazione dal copione: un paio di scarpe dalla suola rossa, uno stile “alla Louboutin”, il marchio francese che ha creato un’estetica intorno al cuoio rosso che caratterizza le sue “stiletto”.

Un dettaglio ancora più visibile perché dello stesso colore della fascia cardinalizia indossata dall’arcivescovo Baldassare Reina, e della cravatta del capo della Polizia Vittorio Pisani, seduti accanto al ministro. In un giorno in cui Piantedosi attirava più attenzione del solito, le scarpe non sono passate inosservate. Ma se a Piazza del Popolo si chiedevano se fossero davvero delle Louboutin (che ha anche una linea da uomo), gli esperti di calzature hanno risposto che con ogni probabilità di tratta di un paio di Santoni, marchio rigorosamente made in Italy che ha una collezione con il tocco di rosso e lo stesso inserto di gomma su punta e tacco, fondamentale per chi le suole le deve consumare girando l’Italia in lungo e in largo.