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Fioroni Grande Ufficiale, onorificenza concessa da Mattarella

L'ex ministro: "Grato al Presidente, continuerò a servire splendida Repubblica"

Fioroni Grande Ufficiale, onorificenza concessa da Mattarella
12 giugno 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, all'ex ministro ed ex parlamentare Giuseppe Fioroni, un passato nella Dc, nel Ppi, nella Margherita e poi nel Pd, l’onorificenza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, per essersi distinto nell'impegno al servizio delle istituzioni, della società e del bene comune. "Esprimo la mia più viva gratitudine al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’alto onore concessomi. Un riconoscimento -ha commentato Fioroni- che mi spinge a continuare a servire questa nostra splendida e meravigliosa Repubblica con dedizione, passione e spirito di servizio".

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Fioroni Mattarella Grande Ufficiale Repubblica Italiana
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