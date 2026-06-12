Fioroni Grande Ufficiale, onorificenza concessa da Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, all'ex ministro ed ex parlamentare Giuseppe Fioroni, un passato nella Dc, nel Ppi, nella Margherita e poi nel Pd, l’onorificenza di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, per essersi distinto nell'impegno al servizio delle istituzioni, della società e del bene comune. "Esprimo la mia più viva gratitudine al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’alto onore concessomi. Un riconoscimento -ha commentato Fioroni- che mi spinge a continuare a servire questa nostra splendida e meravigliosa Repubblica con dedizione, passione e spirito di servizio".