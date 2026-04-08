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Frana Petacciato, domani l'intervento urgente in Consiglio dei Ministri: subito fondi per A14 e ferrovia

Ci sarà un primo stanziamento per il ripristino della rete ferroviaria e stradale

La frana di Petacciato, foto dei Vigili del fuoco
La frana di Petacciato, foto dei Vigili del fuoco
08 aprile 2026 | 19.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il governo affronterà già domani, giovedì 9 aprile, l'emergenza frana in Molise nella seduta del Consiglio dei Ministri con un primo stanziamento di risorse. La decisione è maturata al termine di un vertice di ieri a Palazzo Chigi, convocato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, alla presenza del vicepresidente e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, Sergio Liardo, e i vertici di Ferrovie dello Stato, Rfi, Anas e Autostrade per l’Italia.

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Al centro dell'intervento, il ripristino delle infrastrutture gravemente danneggiate dalla frana che ha colpito il Molise. In particolare, il provvedimento punta a garantire il ritorno alla piena operatività della rete ferroviaria, dell'autostrada A14 e della strada Statale 16, snodi fondamentali per la mobilità e i collegamenti lungo la dorsale adriatica.

L'obiettivo dell’esecutivo è fornire una risposta rapida all’emergenza, limitando i disagi per cittadini e imprese e garantendo il ripristino delle principali arterie di collegamento nel più breve tempo possibile. Ulteriori misure potrebbero essere adottate nelle prossime settimane, in base all’evoluzione della situazione e alla stima complessiva dei danni.

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