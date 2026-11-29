"Io vorrei alzare gli stipendi degli italiani, poi abbassare il mio non è un problema; vorrei alzare gli stipendi degli italiani che credo si preoccupino più del loro stipendio che di quello dei magistrati o dei politici, anche perché, bastasse abbassare il nostro per alzare quello degli italiani, lo faremmo in un minuto. Purtroppo non è così, alzare lo stipendio degli italiani è la priorità del paese". E' la risposta del leader di Avs, Nicola Fratoianni, a margine del suo intervento al congresso dell'Anm a Napoli, alla domanda di un cronista se fosse disposto ad abbassarsi lo stipendio, come evocato ieri dal procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, che - intervenuto sulla querelle sugli adeguamenti retributivi delle toghe - si era detto disposto a tagliare il suo stipendio, se lo facessero anche i parlamentari.