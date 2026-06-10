circle x black
Cerca nel sito
 

Giustizia, Sisto: "Nuovo incontro con Anm, ma è parlamento a scrivere leggi"

10 giugno 2026 | 21.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Sarà fissato l'incontro, ma sia ben chiaro: dialogo significa ascolto e non vuol dire certamente tradire le prerogative costituzionali; il parlamento scrive le leggi e i magistrati le applicano. Se l'Anm pensa di poter condizionare in qualche modo le scelte parlamentari sbaglia". Lo ha detto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, a margine del convegno 'Dal no ai si, per una riforma condivisa della giustizia', riguardo alla calendarizzazione di un nuovo incontro chiesto dall'Anm.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa
News to go
Meloni a Confcommercio: "Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio"
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video
Alberto Angela: "Nuova specie marina con mio nome? Sorpresa meravigliosa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza