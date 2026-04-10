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Iran, Mauriello (Meritocrazia Italia): "Bene documento leader mondiali, si lavori a pace duratura"

Iran, Mauriello (Meritocrazia Italia):
10 aprile 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Faccio mie le parole dei leader firmatari che incoraggiano rapidi progressi verso una soluzione negoziata sostanziale, giudicata fondamentale per proteggere la popolazione civile iraniana e garantire la sicurezza nella regione, e apprezzo la capacità di coinvolgere in questi intendimenti anche Canada e Giappone, così assicurando valenza transeuropea al documento". Lo afferma Walter Mauriello, presidente nazionale di Meritocrazia Italia, esprimendo compiacimento per il documento.

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"Auspico a nome del Movimento - continua - che il governo italiano faccia valere, con tutto il peso della propria diplomazia, il buon livello dei nostri rapporti con la Repubblica islamica dell’Iran da un lato, e la nostra consolidata alleanza con gli Stati Uniti dall’altro, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni e accelerare la fine di un conflitto che oltre alla vita delle popolazioni residenti mette a serio repentaglio la tenuta dell’economia mondiale e segnatamente di quella europea".

"L’Italia non ha bisogno di altri sacrifici - conclude Mauriello - Ha bisogno di riprendere a crescere, e con noi anche l’Europa deve uscire dagli anni più duri del dopoguerra. L’azione comune va verso l’unica direzione giusta e Meritocrazia Italia è pronta a sostenerla e condividerla".

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pace duratura soluzione negoziata sicurezza regionale
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