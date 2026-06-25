La Spezia, direttivo regionale Libertà è Democrazia Affatato: "Rafforzare confronto con territori"

Il Direttivo regionale di Libertà è Democrazia si è riunito a La Spezia lo scorso 23 giugno e vi hanno partecipato il segretario nazionale Giancarlo Affatato, il vice presidente del consiglio nazionale Piero Malatesti, il dirigente nazionale Giuseppe Romeo, il coordinatore regionale Giuseppe Giachero con i componenti del Direttivo regionale, Alessandro Terranova, Francesco Longardo, Pino Ruffilli, Sandro Sanvenero e alcuni responsabili locali. Al centro dell’incontro l’analisi della situazione politica ligure e la valutazione degli esiti delle ultime elezioni amministrative. Nel corso del confronto sono state definite le linee strategiche e le basi organizzative in vista dei prossimi impegni elettorali, primo fra tutti le elezioni politiche previste per il prossimo anno.

“Soddisfatto della partecipazione - dichiara Giancarlo Affatato - ed ha invitato i dirigenti a rafforzare il confronto con le comunità presenti nei territori". Il Direttivo ha confermato la volontà di Libertà è Democrazia di rafforzare la presenza sul territorio ligure e di presentarsi alle prossime scadenze elettorali con una proposta chiara e competitiva.