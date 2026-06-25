circle x black
Cerca nel sito
 

La Spezia, direttivo regionale Libertà è Democrazia Affatato: "Rafforzare confronto con territori"

25 giugno 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Direttivo regionale di Libertà è Democrazia si è riunito a La Spezia lo scorso 23 giugno e vi hanno partecipato il segretario nazionale Giancarlo Affatato, il vice presidente del consiglio nazionale Piero Malatesti, il dirigente nazionale Giuseppe Romeo, il coordinatore regionale Giuseppe Giachero con i componenti del Direttivo regionale, Alessandro Terranova, Francesco Longardo, Pino Ruffilli, Sandro Sanvenero e alcuni responsabili locali. Al centro dell’incontro l’analisi della situazione politica ligure e la valutazione degli esiti delle ultime elezioni amministrative. Nel corso del confronto sono state definite le linee strategiche e le basi organizzative in vista dei prossimi impegni elettorali, primo fra tutti le elezioni politiche previste per il prossimo anno.

“Soddisfatto della partecipazione - dichiara Giancarlo Affatato - ed ha invitato i dirigenti a rafforzare il confronto con le comunità presenti nei territori". Il Direttivo ha confermato la volontà di Libertà è Democrazia di rafforzare la presenza sul territorio ligure e di presentarsi alle prossime scadenze elettorali con una proposta chiara e competitiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Libertà è Democrazia elezioni politiche Liguria La Spezia Giancarlo Affatato
Vedi anche
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"
News to go
Piano Casa, decreto da convertire entro il 6 luglio
Grandinata improvvisa a Roma, chicchi grandi come palline da golf - Video
News to go
Ddl caccia, primo via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni
Giorgetti: "Decisione su scostamento per Difesa a settembre"
news to go
Euro digitale, via libera del Parlamento Ue a nuovo regolamento


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza