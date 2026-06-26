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Lazio, Meritocrazia Italia: "Montingelli nostro nuovo consigliere regionale"

Lazio, Meritocrazia Italia:
26 giugno 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
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Larghissima la partecipazione in occasione dell’incontro informale organizzato dal Coordinamento di Meritocrazia Italia per la Regione Lazio. Dirigenti, associati e tanti cittadini incuriositi dalla nuova realtà territoriale si sono dati appuntamento ieri presso lo storico Caffè Vanni per condividere un momento di convivialità e confronto. Un tentativo, ben riuscito, di dimostrare che vincere la disaffezione per la politica, male della modernità, è possibile, riportando il dialogo e il confronto al centro della scena e dimostrando che la politica non è soltanto quella che si fa nelle aule del Parlamento, ma è cosa che appartiene anzitutto ai cittadini. Un modo, insomma, per dimostrare che è possibile fare politica in una maniera differente da quella autoreferenziale e di cortissimo periodo alla quale siamo abituati. Il motore del cambiamento ha trazione individuale ed è fatto dal contributo dei singoli, che possono acquisire maggior forza grazie alla costruzione di sinergie e al confronto, riordinando al gerarchia delle priorità e restituendo ai bisogni reali la centralità che meritano nell’azione politica. L’interesse mostrato dalle più di cento persone che hanno voluto aderire all’iniziativa e la manifestazione del desiderio di prendere parte al progetto attivamente hanno confermato la capacità attrattiva di un movimento che fa della cittadinanza attiva il perno del vero cambiamento.

Nell’occasione, il Presidente nazionale Walter Mauriello, che ha tenuto a portare i propri saluti e l’auspicio per un nuovo e migliore radicamento del movimento sul territorio laziale, ha annunciato la nomina del nuovo Consigliere regionale, nella persona di Saverio Montingelli, giornalista sportivo e per anni inviato speciale Rai e più volte premiato per meriti professionali. "È un incarico delicato - ha spiegato Mauriello - non soltanto per il valore strategico della città di Roma sul piano politico, ma soprattutto in vista dell’organizzazione del prossimo Congresso nazionale, che si svolgerà proprio qui, a ottobre, e che segnerà una tappa importantissima del nostro percorso di crescita. Ringrazio gli organizzatori dell’evento per l’ottima riuscita, e per l’impegno che mettono quotidianamente nella costruzione di un quel ponte tra cittadini e Istituzioni che solo può bastare per la realizzazione del sogno di equità sociale che è nel logo di Meritocrazia". Montingelli ha accettato il nuovo ruolo con entusiasmo e si è detto pronto a fare la propria parte per il bene della collettività, rafforzando il dialogo con i territori, per coglierne i veri problemi, riportandoli all’attenzione delle Istituzioni con proposte di soluzione.

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politica cittadinanza attiva chiamata al cambiamento
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