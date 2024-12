"Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare". Così Beppe Grillo su X, dove posta una foto 'storica' che lo ritrae con l'altro cofondatore del M5S, Gianroberto Casaleggio. Uno scatto, quello pubblicato da Grillo, che suona come un richiamo alle origini.

Oggi Davide Casaleggio, in una intervista a 'La Verità', ha parlato di "eclissi finale del Movimento 5 stelle. Spero perlomeno che adesso cambino nome. E' diventato un partito respingente, esclusivo e non inclusivo, con mille mandati e il potere concentrato in una sola persona. La volontà è quella di fondersi con il Pd e forse l'obiettivo di Conte è candidarsi alla segreteria del Partito democratico''.