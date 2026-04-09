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Meloni frena l'applauso in Aula durante l'iinformativa: "E' ancora lunga, regà"

Poi punzecchia le opposizioni: "Mi sembrate nervosi"

Meloni frena l'applauso in Aula durante l'iinformativa:
09 aprile 2026 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''E' ancora lunga, regà''. Così Giorgia Meloni, con una espressione in romanesco, accompagnata da un sorriso e un gesto delle mani, tenta di frenare l'applauso scrosciante dell'Aula che ha accolto la sua frase: ''Non scappo dalle mie responsabilità, sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità'', pronunciata dalla premier durante un passaggio della sua informativa alla Camera sull'azione del governo.

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Poi, durante il discorso la premier punzecchia l'opposizione. Meloni sorride, si ferma e rivolta alla minoranza dice: ''Cosa c'è, perchè fate così, mi sembrate nervosi...''.

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