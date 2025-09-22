circle x black
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino

Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato) risulta registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
22 settembre 2025 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Cina puntano sul marchio 'Giorge Meloni'. Il riferimento alla premier italiana sembra indiscutibile. Il nome della presidente del Consiglio (appena modificato), apprende l'Adnkronos, risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino.

Una procedura avviata da qualche mese e appena terminata con esito "positivo" -nel mese di settembre- che ha portato la Jiyun (Xiamen) Trading Co., Ltd, azienda specializzata in import-export con sede nel distretto di Jimei, nella provincia del Fujian, a detenere il marchio a nome 'Giorge Meloni'. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata dall'Adnkronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con utilizzo previsto per "scarpe; stivali; pantaloni; pantofole; scarpe da uomo; scarpe da donna; abbigliamento per bambini; scarpe per bambini".

Una notizia che arriva dopo le diverse copertine di media internazionali sulla premier, da ultima quella del settimanale francese L'Express che la manda in edicola con tanto di foto e il titolo 'La donna forte d'Europa'. E qualcuno, all'ombra della grande Muraglia, sembra voler scommettere sul marchio italiano.

